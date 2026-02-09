पतंग की डोर से टूटी ओएचई, लड़कों ने लाल टी-शर्ट दिखाकर रुकवाया छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

Kite strings disrupt rail traffic: फर्रुखाबाद में स्थानीय लड़कों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जब कासगंज-कानपुर रेल रूट पर ओएचई (हाई वोल्टेज बिजली का तार) टूट कर गिर गया था। सामने से उत्सर्ग एक्सप्रेस धड़धड़ाते हुए चली आ रही थी। लड़के घबरा गए और उन्होंने ट्रेन की तरफ दौड़ लगा दी और लाल टी-शर्ट दिखाकर ट्रेन चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने भी खतरे को भांपते हुए गाड़ी रोक दी। पूछताछ से जानकारी हुई कि आगे ओएचई लाइन टूटी हुई है। इसकी जानकारी मिलते ही रेल मार्ग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने टूटी हुई लाइन को सही किया, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ सकी। बताया जाता है कि पतंग के कारण यह स्थिति हुई है। जिसमें धागे की जगह काफी पतला तार बांधा गया था।