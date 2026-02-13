फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे के परिवार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, दो भाइयों सहित छह गिरफ्तार

Case filed against mafia Anupam Dubey, his brother and 11 accused. फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे के ब्लॉक प्रमुख भाई सहित छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला जज से अनुमति लेने के बाद ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी हुई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।