रेसलर ग्रेट खली ने युवाओं को फिट रहने का दिया मंत्र, मोबाइल और ब्लॉग पर दिया बड़ा बयान

International wrestler Great Khali in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली ने कहा कि ब्लॉग बनाकर सक्रिय रहने वालों को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। आदत पड़ने के बाद निकलना कठिन है। उन्होंने युवाओं से मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि मैदान में दौड़ना शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मोबाइल की जगह मैदान पर अपना समय दें। ग्रेट खली एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आए थे। ग्रेट खली का आकर्षण लोगों के बीच दिखाई पड़ा। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा।