Farrukhabad News: आम के बाग में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव श्यामनगर स्थित एक आम के बाग में शुक्रवार सुबह करीब 30 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह के समय बाग के पास से गुजर रहीं महिलाओं की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने गांव में इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस -
सूचना मिलते ही कायमगंज कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी और कस्बा चौकी प्रभारी बलवीर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र को येलो टेप से घेरकर सुरक्षित किया और लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या सामान बरामद नहीं हुआ है।पुलिस के अनुसार, मृतका ने लाल रंग की टॉप, नीले रंग की प्रिंटेड पैजामी और लाल स्वेटर पहन रखा था।
नहीं हो सकी है महिला की पहचान -
पुलिस के अनुसार,शव की हालत को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत कुछ घंटे पहले हुई हो सकती है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे जांच में चुनौती बनी हुई है।
सोशल मीडिया पर वायरल की गई फोटो -
शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने मृतका के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए हैं और आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है। इसके साथ ही क्षेत्र के गांवों, कस्बों और नजदीकी जिलों में भी जानकारी प्रसारित की जा रही है, ताकि परिजन या परिचित सामने आ सकें। पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि कहीं किसी महिला के लापता होने की सूचना तो नहीं है।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव -
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं—हत्या, दुर्घटना या किसी अन्य कारण—को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पहचान होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील है कि यदि किसी को महिला के बारे में कोई जानकारी हो, तो तत्काल नजदीकी थाने में सूचित करें।
