Farrukhabad News: आम के बाग में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

सूचना मिलते ही कायमगंज कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी और कस्बा चौकी प्रभारी बलवीर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र को येलो टेप से घेरकर सुरक्षित किया और लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या सामान बरामद नहीं हुआ है।पुलिस के अनुसार, मृतका ने लाल रंग की टॉप, नीले रंग की प्रिंटेड पैजामी और लाल स्वेटर पहन रखा था।