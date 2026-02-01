भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष की बहन को ज्वलनशील डाल जलाया, डॉक्टर ने बताया- हालत गंभीर

Sister of Bhim Army district vice president burnt alive: फर्रुखाबाद में भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष की बहन को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया।‌ आग लगने पर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि युवती की हालत गंभीर है और वह शत प्रतिशत जल चुकी है। घायल की मां ने बताया कि घटना के समय वह बाजार सामान लेने के लिए गई थी। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र का है।