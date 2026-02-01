दिनदहाड़े वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या से मचा हड़कंप, लूटपाट की घटना को दिया अंजाम

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कूचा गंगा दरवाजा निवासी 75 वर्षीय पुरुषोत्तम कौशल और उनकी पत्नी 72 वर्षीय पुष्पा देवी की घर के अंदर ही निर्मम हत्या कर दी गई। पुरुषोत्तम कौशल के लड़के बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया था, जिसकी भी शादी 6 महीने पहले हो चुकी थी। घर में कोई किरायेदार भी नहीं था। लोगों का कहना था कि उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। पुरुषोत्तम की गला कसकर हत्या की गई जबकि पुष्पा देवी भारी वस्तु से चोट मार कर हत्या की गई।