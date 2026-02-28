IMD alert: झांसी सबसे गर्म, अयोध्या का तापमान सबसे कम, 15 से 30 किमी की स्पीड से चलेगी हवा

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अधिकतम तापमान में झांसी सबसे गर्म जिला रहा, जिसका अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बनारस बीएचयू का 33.3 और प्रयागराज, बांदा और हमीरपुर का 33.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे कम मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़, शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहपुर और बलिया का दर्ज किया गया। यहां का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। जिसमें आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, उरई, इटावा, अलीगढ़ और मेरठ शामिल हैं।