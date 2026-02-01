वृद्ध पति-पत्नी की हत्या: डीआईजी बोले महत्वपूर्ण सुराग मिले, एसपी खुद मामले को देख रही

डीआईजी हरीश चंदर ने बताया कि परिजनों से बातचीत हुई है। यहां पर वृद्ध दंपति रहते थे, जो काफी समय से बीमार थे। दूध देने वाला आया था, तब उसने देखा कि दोनों मृत अवस्था में पड़े हैं। दोनों के गले में निशान भी थे। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस मामले को देख रही है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। कुछ क्लूज मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहसील के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।