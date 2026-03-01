ईरान गई फिजा के घर वाले परेशान, आजमगढ़ से मदरसे वालों ने पढ़ाई के लिए भेजा था

Farrukhabad Fiza in Iran: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद बदले माहौल में फर्रुखाबाद के रहने वाले मेराज हुसैन के घर में लोग चिंतित हैं। उनके घर के लोग अपनी बेटी के लिए परेशान हैं जो पढ़ाई करने के लिए ईरान गई है। इस समय युद्ध चल रहा है‌। अमेरिका और इजरायल हमले कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। मैराज हुसैन ने बताया कि उनकी बेटी फिजा आजमगढ़ में पढ़ाई कर रही थी यहां की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे मदरसा की तरफ से ईरान भेजा गया है। 3 साल के कोर्स के लिए ईरान गई