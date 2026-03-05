दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार भाईयों की मौत, होली में मचा कोहराम

Farrukhabad Road Accident: फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों तत्काल डायल 112 पर घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घर वालों को घटना की जानकारी दी गई। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की है।