फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा: डीसीएम-बाइक की टक्कर में दो बाइक सवार की मौत

DCM and motorcycle collide in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में डीसीएम और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए।‌ घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीसीएम को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है।