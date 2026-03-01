कन्यादान के पहले पिता की मौत से घर में मचा कोहराम, आनन-फानन किया गया अंतिम संस्कार

राम प्रकाश ने बताया कि उनके पिता गांव के ही एक प्राइवेट विद्यालय में क्लर्क थे। कैंसर बीमारी के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। उनकी जगह भाई की नियुक्ति होने वाली थी।‌ परिजनों के अनुसार, राघवेंद्र ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी अन्नपूर्णा की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। जिससे तीन बेटे और दो बेटियां हैं। वहीं, दूसरी शादी मीना देवी से हुई थी। जिसके भानु प्रताप के अलावा दो बेटियां किरण और मुस्कान हैं। गम भरे माहौल में आज किरण की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं।