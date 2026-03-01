10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

कन्यादान के पहले पिता की मौत से घर में मचा कोहराम, आनन-फानन किया गया अंतिम संस्कार

Father dies before Kanyadan: फर्रुखाबाद में कन्यादान के पहले ही पिता की मौत हो गई। घटना के बाद घर में रोना पीटना मच गया। गम भरे माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Mar 10, 2026

गम के बीच संपन्न हुआ मांगलिक कार्यक्रम, फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में कन्यादान के पहले पिता की मौत से घर में रोना-पीटना शुरू हो गया। लेकिन शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। बारात का इंतजार हो रहा था। इसी बीच दुल्हन के पिता की तबीयत बिगड़ गई, इसके पहले कि अस्पताल ले जाया जाता है, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल था। हाथों में मेहंदी लगाए बेटी का रोना देख लोगों की आंखें नम हो गई। डोली के पहले अर्थी निकली और अंतिम संस्कार किया गया। मामला तिर्वा क्षेत्र का है।

भोपाल से आ रही थी बारात

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तिर्वा थाना क्षेत्र के विलंदपुर निवासी राघवेंद्र की बेटी की आज बारात भोपाल से आ रही थी। इसी बीच आज राघवेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जो पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। अचानक आज तबीयत बिगड़ गई। घरवाले राघवेंद्र को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। राघवेंद्र की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।

बेटी रो-रोकर बुरा हाल

हाथों में मेहंदी लगाए बेटी का रो-रो कर बुरा हाल था। इस संबंध में मृतक के पुत्र रामप्रकाश ने बताया कि शादी की तैयारी पूरी हो गई थी, जो रोकी नहीं जा सकती थी। इसलिए पिता का अंतिम संस्कार गांव के खेत में ही कर दिया गया। ‌इस मौके पर गांव वाले भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

क्या कहते हैं मृतक पुत्र?

राम प्रकाश ने बताया कि उनके पिता गांव के ही एक प्राइवेट विद्यालय में क्लर्क थे। कैंसर बीमारी के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। उनकी जगह भाई की नियुक्ति होने वाली थी।‌ परिजनों के अनुसार, राघवेंद्र ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी अन्नपूर्णा की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। जिससे तीन बेटे और दो बेटियां हैं। वहीं, दूसरी शादी मीना देवी से हुई थी। जिसके भानु प्रताप के अलावा दो बेटियां किरण और मुस्कान हैं। गम भरे माहौल में आज किरण की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 09:10 pm

Published on:

10 Mar 2026 09:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / कन्यादान के पहले पिता की मौत से घर में मचा कोहराम, आनन-फानन किया गया अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दूसरी पत्नी लड़कर मायके गई, आठ बेटे-बेटियों का पिता फांसी के फंदे पर लटक दी जान

अधेड़ ने की आत्महत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा: डीसीएम-बाइक की टक्कर में दो बाइक सवार की मौत

फर्रुखाबाद

दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार भाईयों की मौत, होली में मचा कोहराम

सड़क दुघर्टना में दो की मौत, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

यूपी में अयोध्या का तापमान सबसे कम, हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जानें इस हफ्ते का मौसम?

भीषण गर्मी का एहसास, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

ईरान गई फिजा के घर वाले परेशान, आजमगढ़ से मदरसे वालों ने पढ़ाई के लिए भेजा था

फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.