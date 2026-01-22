Crime: शादी के झांसे में चार साल तक यौन शोषण, वीडियो वायरल की धमकी के बाद मामला दर्ज

चार साल तक शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद मामला पहुंचा कोतवाली (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Crime Against Women: ऊंचाहार क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी ने एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर चार वर्षों तक यौन शोषण करने और अब शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने न सिर्फ शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, बल्कि अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है। मामला कोतवाली पहुंच चुका है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव की रहने वाली किशोरी का करीब चार साल पहले गदागंज थाना क्षेत्र के एक युवक से संपर्क हुआ। धीरे-धीरे यह संपर्क बातचीत और फिर प्रेम संबंध में बदल गया। आरोप है कि युवक ने किशोरी की कम उम्र और भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।
पीड़िता के अनुसार, युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर किशोरी उसके साथ विभिन्न स्थानों पर जाती रही। आरोप है कि युवक ने कई बार उसे मिलने के लिए बुलाया और उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। पीड़िता का कहना है कि वह शादी के भरोसे चुप रही और किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया।
किशोरी के अनुसार, जब वह 18 वर्ष की हुई और बालिग हो गई, तब उसने युवक से शादी करने की बात कही। इसी के बाद युवक के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और बातचीत बंद करने लगा। इससे किशोरी मानसिक रूप से टूट गई और उसे ठगा हुआ महसूस हुआ।
शादी से इनकार के बाद परेशान किशोरी ने आखिरकार पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। यह सुनकर परिवार के लोग भी स्तब्ध रह गए। परिजनों ने सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश की और युवक व उसके परिवार से शादी की बात की।
परिजनों का आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि धमकी देते हुए कहा कि उसने किशोरी के आपत्तिजनक वीडियो बना रखे हैं। युवक ने कथित तौर पर कहा कि यदि उस पर शादी का दबाव डाला गया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस धमकी से पूरा परिवार डर गया और सामाजिक बदनामी के भय में आ गया।
वीडियो वायरल करने की धमकी और शादी से इनकार के बाद परिजनों ने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया। वे कोतवाली पहुंचे और पूरे मामले की लिखित तहरीर दी। तहरीर में युवक पर यौन शोषण, शादी का झांसा, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
कोतवाली प्रभारी के अनुसार, मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और युवक की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो वास्तव में मौजूद हैं या नहीं और यदि हैं तो उन्हें कहां और कैसे रिकॉर्ड किया गया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यदि वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी की पुष्टि होती है, तो आरोपी युवक के खिलाफ आईटी एक्ट, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। चूंकि कथित शोषण की शुरुआत उस समय हुई जब पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की मेडिकल जांच, काउंसलिंग और कानूनी सहायता की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि पीड़िता और उसके परिवार पर किसी प्रकार का दबाव न बने।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कानून के तहत पीड़िता का नाम, पता या कोई भी पहचान उजागर नहीं की जाएगी।
