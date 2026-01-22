Crime: शादी के झांसे में चार साल तक यौन शोषण, वीडियो वायरल की धमकी के बाद मामला दर्ज

Crime Against Women: ऊंचाहार क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी ने एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर चार वर्षों तक यौन शोषण करने और अब शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने न सिर्फ शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, बल्कि अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है। मामला कोतवाली पहुंच चुका है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।