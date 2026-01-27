इस नेता ने सवर्ण भाजपा विधायक और सांसदों को भेजी चूड़ियां, कहा- शर्म बची है तो समाज के हक में बोलो

रायबरेली : जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध तेज होता जा रहा है। अब यह विरोध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के भीतर भी खुलकर सामने आने लगा है। कई बीजेपी नेताओं ने इन नियमों के खिलाफ इस्तीफा तक दे दिया है। इसी कड़ी में रायबरेली में विरोध और आक्रामक रूप लेता दिख रहा है, जहां किसान नेताओं और हिंदू संगठनों ने नियमों का विरोध न करने वाले नेताओं को चूड़ियां भेजने का ऐलान किया है।