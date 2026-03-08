आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, सुरक्षा पाने के लिए रची कहानी

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'नाटक' और 'साजिश' बताया है। उन्होंने कहा कि यह सब एक बड़ा ड्रामा है, जो उनके खिलाफ चल रहे केस को मजबूत करने के लिए रचा गया है। वे पहले भी आशुतोष के आरोपों को झूठा और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश बता चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, शंकराचार्य ने हमले को "मनगढ़ंत" करार दिया और कहा कि यह सुरक्षा पाने या सहानुभूति बटोरने का तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और जांच में सच्चाई सामने आएगी।