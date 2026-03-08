8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, सुरक्षा पाने के लिए रची कहानी

आज सुबह रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष ब्रह्मचारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। वे प्रयागराज कोर्ट में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग यौन शोषण के सबूत पेश करने जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Anuj Singh

Mar 08, 2026

swami avimukteshwaranand shankaracharya

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य

Ashutosh Brahmachari News: आज सुबह रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। वे प्रयागराज कोर्ट में सबूत पेश करने जा रहे थे। फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच सुबह करीब 5 बजे अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनके चेहरे, हाथों पर वार किए और नाक काटने की कोशिश की। आशुतोष ने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद करके जान बचाई। वे लहूलुहान हालत में प्रयागराज पहुंचे और इलाज करा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों पर हमले की साजिश का आरोप लगाया।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'नाटक' और 'साजिश' बताया है। उन्होंने कहा कि यह सब एक बड़ा ड्रामा है, जो उनके खिलाफ चल रहे केस को मजबूत करने के लिए रचा गया है। वे पहले भी आशुतोष के आरोपों को झूठा और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश बता चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, शंकराचार्य ने हमले को "मनगढ़ंत" करार दिया और कहा कि यह सुरक्षा पाने या सहानुभूति बटोरने का तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और जांच में सच्चाई सामने आएगी।

सबूत पेश करने जा रहे थे आशुतोष महराज

यह हमला उस वक्त हुआ जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर नाबालिगों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाकर कोर्ट में केस चलवा रखा है। आशुतोष ने पहले भी अपनी जान को खतरा बताया था। हमले के बाद कई जगहों से इसे केस से जोड़कर देखा जा रहा है। आशुतोष ने शंकराचार्य पर सीधे साजिश का इल्जाम लगाया, जबकि शंकराचार्य ने इसे झूठा प्रचार बताया।

पुलिस ने शुरू की जांच

प्रयागराज जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमलावर की तलाश जारी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर नाबालिगों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके वजह से उनपर हमला हुआ है, यह कहना है आशुतोष ब्रह्मचारी का।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, सुरक्षा पाने के लिए रची कहानी

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहन के तिलक का सामान लेने गए भाई की मौत, 2 दोस्तों की भी जान गई, एक साथ 3 शव पहुंचे गांव

दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली पुलिस
रायबरेली

रायबरेली में शिवलिंग पर त्रिशूल से हमला, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप

त्रिशूल से शिवलिंग खंडित, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो
रायबरेली

एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी- प्रेमिका दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे… 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मृतक की फाइल फोटो और जांच करती पुलिस जेनरेट AI
रायबरेली

रायबरेली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोलें- बीजेपी ऐसी ही लव स्टोरी बना रही

अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 20 बच्चों में मची चीख-पुकार

दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.