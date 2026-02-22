22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी- प्रेमिका दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे… 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

रायबरेली में पेड़ से एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी-प्रेमिका, दोनों के पैर जमीन छू रहे थे। चार साल से चल रहे प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत हो गया। पास में मिला ब्रीफकेस भी बढ़ा रहा रहस्य—आखिर उस रात क्या हुआ? पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Mahendra Tiwari

Feb 22, 2026

मृतक की फाइल फोटो और जांच करती पुलिस जेनरेट AI

मृतक की फाइल फोटो और जांच करती पुलिस जेनरेट AI

रायबरेली जिले में रविवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई। जहां एक प्रेमी जोड़े के शव पेड़ से लटके मिले। रायबरेली के मिल एरिया कोतवाली क्षेत्र में प्रेम राजपुर और राधनपुर ग्राम सभा की सीमा पर रविवार तड़के उस समय सनसनी फैल गई। जब लोगों ने एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटका देखा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गए थे। जहां पर उन्होंने एक ही फंदे से प्रेमी प्रेमिका का शव लटकते हुए देखा। इसके बाद ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। जिन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को नीचे उतार कर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान दोहरी गांव के रहने वाले 26 वर्षीय शिव बहादुर के रूप में हुई है। वह गंगा प्रसाद का पुत्र था। वहीं युवती की पहचान 24 वर्षीय महिमा के तौर पर हुई। जो खादरी गांव की रहने वाली है। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों एक ही जाति से थे। और करीब चार साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। घटनास्थल के पास से एक ब्रीफकेस भी मिला है। जिसमें दोनों के कपड़े रखे हुए थे।

अपर पुलिस अधीक्षक बोले- प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी- प्रेमिका दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे… 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रायबरेली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोलें- बीजेपी ऐसी ही लव स्टोरी बना रही

अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 20 बच्चों में मची चीख-पुकार

दुर्घटनाग्रस्त स्कूली वैन, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

खिलौना टूटने से दुखी 11 वर्षीय किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक दी जान, घर में मचा कोहराम

मृतक किशोर की फाइल फोटो और पिता संतोष, फोटो सोर्स- परिजन
रायबरेली

खिलौना टूटा तो टूट गया दिल, 11 साल के मासूम ने फंदा लगाकर दे दी जान

रायबरेली

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, बाप-बेटे सहित तीन की मौत, दो घायल

रायबरेली में दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.