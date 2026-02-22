एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी- प्रेमिका दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे… 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गए थे। जहां पर उन्होंने एक ही फंदे से प्रेमी प्रेमिका का शव लटकते हुए देखा। इसके बाद ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। जिन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को नीचे उतार कर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान दोहरी गांव के रहने वाले 26 वर्षीय शिव बहादुर के रूप में हुई है। वह गंगा प्रसाद का पुत्र था। वहीं युवती की पहचान 24 वर्षीय महिमा के तौर पर हुई। जो खादरी गांव की रहने वाली है। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों एक ही जाति से थे। और करीब चार साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। घटनास्थल के पास से एक ब्रीफकेस भी मिला है। जिसमें दोनों के कपड़े रखे हुए थे।