रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 20 बच्चों में मची चीख-पुकार

School van accident: रायबरेली में स्कूली बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया और वैन में फंसे छात्रों को बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दो की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है।