गंगा एक्सप्रेस-वे पर हाहाकार…चार लड़कियों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल…परिजनों में मचा कोहराम

एसपी रवि कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे अभी आम जनता के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया था। वहां एक अनियंत्रित कार ने गांव की युवतियों को रौंद दिया। जिससे चार युवतियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गईं। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।