8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

गंगा एक्सप्रेस-वे पर हाहाकार…चार लड़कियों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल…परिजनों में मचा कोहराम

रायबरेली में रविवार शाम करीब 7.00 बजे बेकाबू कार ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर पैदल जा रही सात युवतियों-किशोरियों को रौंद दिया। इसमें चार युवतियों की मौत हो गई। जबकि, तीन घायल हो गईं।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

anoop shukla

Feb 08, 2026

Up news, raibareilly

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दुर्घटना में चार लड़कियों की मौत

रायबरेली जिले में तेज रफ्तार कार ने जगतपुर थाना क्षेत्र के चूली गांव से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे पर कहर बरपा दिया, नियंत्रण खो चुके कार ड्राइवर ने नौ लड़कियों को रौंद दिया है जिसमें चार लड़कियों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

तेज रफ्तार कार ने गंगा एक्सप्रेस वे पर दर्जन भर लड़कियां को रौदा

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी पैदल घर लौट रही थीं, तभी गंगा एक्सप्रेस-वे पर सामने से तेज रफ्तार में आई एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि लड़कियों को संभलने का मौका नहीं मिला।

एक्सप्रेस-वे पर लड़कियां बिखर गईं ताश के पत्तों की तरह छितरा गई। जानकारी के मुताबिक अभी गंगा एक्सप्रेस वे फिलहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। स्थानीय लोग ही अभी इस एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक जगतपुर थानाक्षेत्र के चूली गांव में कोई धार्मिक आयोजन था, इस दौरान आसपास के तमाम लोग भंडारे में प्रसाद लेने पहुंचे थे। शाम करीब 7 के लगभग दर्जन भर लड़कियां पैदल ही अपने घर लौट रही थीं।

इसी दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे पर लालगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस बुलवाई।

परिजनों में मचा कोहराम, ड्राइवर फ़रार

मृतकों की पहचान शालिनी पुत्री जंग बहादुर, हिमांशी पुत्री दल बहादुर, रश्मि पुत्री रामरतन और आसमा के रूप में हुई है। सभी युवतियां ग्राम पंचायत कोडर की रहने वाली थीं। दुर्घटना को खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

इस भीषण दुर्घटना में 5 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें पहले जगतपुर अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया था। उसकी तलाश की जा रही है।

रवि कुमार, SP

एसपी रवि कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे अभी आम जनता के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया था। वहां एक अनियंत्रित कार ने गांव की युवतियों को रौंद दिया। जिससे चार युवतियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गईं। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / गंगा एक्सप्रेस-वे पर हाहाकार…चार लड़कियों की मौत, पांच गंभीर रूप से घायल…परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रायबरेली में मंदिर से लौट रही थी 7 सहेलियां, गंगा एक्सप्रेस-वे कार ने मारी टक्कर, चार की थम गईं सांसें

raibareli ganga expressway car accident
रायबरेली

Antibiotics misuse: एंटीबायोटिक के बेलगाम इस्तेमाल से इंसानों और पशुओं के शरीर में जहर घोल रहा ‘सुपरबग’

रायबरेली

रील देखते-देखते हुई दोस्ती, फिर प्यार… 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग महिला फरार, टूट गया परिवार

4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला
रायबरेली

इस नेता ने सवर्ण भाजपा विधायक और सांसदों को भेजी चूड़ियां, कहा- शर्म बची है तो समाज के हक में बोलो

रायबरेली

UGC बिल के कारण BJP में फूट! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

2027 चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.