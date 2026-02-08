8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

Antibiotics misuse: एंटीबायोटिक के बेलगाम इस्तेमाल से इंसानों और पशुओं के शरीर में जहर घोल रहा ‘सुपरबग’

Antibiotics misuse: पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग चिंता का विषय बन गया है। झोलाछाप डॉक्टरों और किसानों द्वारा दी जा रही इन दवाओं का असर दूध, मांस और सब्जियों के रास्ते सीधे मानव शरीर में पहुंच रहा है।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 08, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआइ

Antibiotics misuse: उत्तर प्रदेश के रायबरेली समेत कई जिलों में पशुपालन और खेती में एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। पशुपालक अक्सर बिना डॉक्टरी सलाह के ही जानवरों को एंटीबायोटिक दे रहे हैं। कई बार पशुपालक झोलाछाप डॉक्टरों के कहने पर या स्वयं ही अनुभव के आधार पर दवाएं खिला देते हैं। नतीजा यह होता है कि इन जानवरों से मिलने वाले मांस, अंडे और दूध में दवा के अवशेष (Chemical Residues) रह जाते हैं जो इंसानों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं।

क्या होते हैं सुपरबग?

सुपरबग वे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं मरते। बिना जरूरत के या अधूरी मात्रा में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से ये बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं। नतीजा यह होता है कि छोटी-मोटी बीमारियां भी इलाज से परे हो जाती हैं और जानलेवा बन सकती हैं। यह समस्या दूध, मांस और अंडों के जरिए इंसानों तक पहुंच रही है।

बीमार न होने पर भी मुर्गियों को खिला रहे दवा

पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के नाम पर उनके दाने या पानी में एंटीबायोटिक मिला दी जाती है, जबकि कई बार उन्हें संक्रमण होता ही नहीं है। इसी तरह गाय-भैंस के बीमार होने पर उन्हें एंटीबायोटिक दी जाती है। नियम यह है कि दवा के असर के दौरान उस पशु का दूध नहीं पीना चाहिए लेकिन जानबूझकर या लापरवाही में वह दूध बाजारों और घरों तक पहुंच रहा है जो शरीर में संक्रमण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा बढ़ा रहा है।

फसलों और सब्जियों में भी प्रयोग

यह दुरुपयोग सिर्फ पशुओं तक ही सीमित नहीं है खेती में भी एंटीबायोटिक्स का जमकर प्रयोग हो रहा है। नींबू, टमाटर, लौकी और कद्दू जैसी सब्जियों में बैक्टीरियल रोगों को रोकने के लिए 'स्ट्रेप्टोसाइक्लिन' जैसी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक फलों और सब्जियों को समय से पहले बड़ा करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।

डॉक्टरों की सलाह

पशु चिकित्सकों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल संक्रमण पर ही प्रभावी होता है। वायरल बीमारियां जैसे सर्दी-जुकाम, फ्लू व ज्यादातर बुखार में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से शरीर के बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं जिसे 'एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (AMR) कहते हैं। इसके बाद साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन जाते हैं क्योंकि दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। इसी प्रकार पशुओं को भी कोई दवा देने से पहले पशु चिकित्सा अधिकारी से सलाह लेना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

CTET Exam: भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंची थी ननद, बायोमीट्रिक जांच में हुई गड़बड़ तब पता चला फर्जीवाड़ा…
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 04:51 pm

Published on:

08 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / Antibiotics misuse: एंटीबायोटिक के बेलगाम इस्तेमाल से इंसानों और पशुओं के शरीर में जहर घोल रहा ‘सुपरबग’

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रील देखते-देखते हुई दोस्ती, फिर प्यार… 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग महिला फरार, टूट गया परिवार

4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला
रायबरेली

इस नेता ने सवर्ण भाजपा विधायक और सांसदों को भेजी चूड़ियां, कहा- शर्म बची है तो समाज के हक में बोलो

रायबरेली

UGC बिल के कारण BJP में फूट! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

2027 चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका
रायबरेली

शादी के झांसे में चार साल तक यौन शोषण, वीडियो वायरल की धमकी के बाद मामला दर्ज

चार साल तक शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद मामला पहुंचा कोतवाली (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
रायबरेली

सोना-चांदी के बढ़ते दाम से सर्राफा कारोबार संकट में, सहालग में भी बाजार सूना

सहालग में भी बाजार पड़ा सूना, रोज़ बदलते दामों ने बढ़ाई व्यापारियों और ग्राहकों की चिंता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.