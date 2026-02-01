रील देखते-देखते हुई दोस्ती, फिर प्यार… 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग महिला फरार, टूट गया परिवार

यह मामला डीह थाना क्षेत्र के टेकारी दांदू गांव का है। गांव में रहने वाला राजेश कुमार मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह दिन-रात काम करके अपनी पत्नी और चार बच्चों की जरूरतें पूरी करता था। परिवार सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया पर चल रही बातचीत इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। बताया गया कि राजेश की पत्नी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर ‘रिंकू’ नाम की एक आईडी चलाने वाले युवक से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। रील और मैसेज के जरिए बातचीत बढ़ती गई। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई।