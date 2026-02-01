5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

रायबरेली

रील देखते-देखते हुई दोस्ती, फिर प्यार… 4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग महिला फरार, टूट गया परिवार

रायबरेली में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक परिवार टूटने की वजह बन गई। शादीशुदा महिला सोशल मीडिया पर युवक से प्यार कर बैठी।

रायबरेली

image

Anuj Singh

Feb 05, 2026

4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला

4 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला Source- Tentetive

Woman elopes with her lover she met on Instagram: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सोशल मीडिया से जुड़ा एक मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम पर रील देखने और चैटिंग के दौरान दूसरे युवक से हो गई। समय के साथ यह दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर प्यार में बदल गई। इस रिश्ते का नतीजा यह हुआ कि महिला अपने चार बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई।

डीह थाना क्षेत्र का मामला

यह मामला डीह थाना क्षेत्र के टेकारी दांदू गांव का है। गांव में रहने वाला राजेश कुमार मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह दिन-रात काम करके अपनी पत्नी और चार बच्चों की जरूरतें पूरी करता था। परिवार सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया पर चल रही बातचीत इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। बताया गया कि राजेश की पत्नी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर ‘रिंकू’ नाम की एक आईडी चलाने वाले युवक से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। रील और मैसेज के जरिए बातचीत बढ़ती गई। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई।

प्लान बनाकर छोड़ा घर

जब दोनों के बीच भरोसा और नजदीकी बढ़ गई, तो उन्होंने साथ रहने की योजना बना ली। तय योजना के तहत महिला ने मिलने का समय और जगह तय की। इसके बाद वह अपने चार बच्चों को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। महिला के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया।

पति और बच्चे परेशान

पत्नी के चले जाने के बाद राजेश कुमार और उसके चारों बच्चे परेशान हैं। बच्चों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। परिवार के सामने अब रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की देखभाल की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। गांव में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

पुलिस में शिकायत दर्ज

पीड़ित पति ने डीह थाने में पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और महिला व युवक की तलाश की जा रही है।

