रायबरेली

राहुल गांधी को मिला दशकों पुराना ‘खास’ गिफ्ट; काफी देर तकर उलट-पलट कर देखा और हो गए भावुक

Rahul Gandhi Gets Special Gift: राहुल गांधी को दशकों पुराना 'खास' गिफ्ट एक परिवार ने दिया। इस खास गिफ्ट को देखकर राहुल गांधी भावुक हो गए।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Harshul Mehra

Jan 21, 2026

rahul gandhi given decades old driving license of his grandfather feroze gandhi raebareli

राहुल गांधी को मिला खास गिफ्ट। फोटो सोर्स-Video Grab

Rahul Gandhi Gets Special Gift: रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी को एक स्थानीय परिवार ने एक बेहद खास और भावुक कर देने वाली सौगात भेंट की। इस परिवार ने राहुल गांधी को दशकों पुराना उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा, जिसे वे सालों से बेहद संभालकर अपने पास रखे हुए थे।

Raebareli News: राहुल गांधी हुए भावुक

बताया जा रहा है कि जब यह नायाब स्मृति चिन्ह राहुल गांधी को सौंपा गया, तो वह भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत उस ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर अपने मोबाइल में ली और अपनी मां सोनिया गांधी को WhatsApp के जरिए भेजी। इस भावुक पल ने वहां मौजूद लोगों को भी भावनात्मक कर दिया।

UP News: राहुल गांधी को गिफ्ट मिला फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस

दरअसल, राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस से ITI के पास स्थित राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। जहां वह रायबरेली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने वाले थे। इसी दौरान एक स्थानीय परिवार मंच पर पहुंचा और राहुल गांधी को उनके परिवार की यह ऐतिहासिक विरासत उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंप दिया।

Raebareli: अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने की पुष्टि

इस खास पल में राहुल गांधी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने काफी देर तक उस लाइसेंस को हाथ में लेकर उलट-पलट कर देखा और उसकी तस्वीर भी ली। मंच पर उनके साथ मौजूद अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की।

रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन

बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले के राजीव गांधी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही विभिन्न टीमों और खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने खेलों के महत्व और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की।

Uttar Pradesh News: मनरेगा चौपाल’ में एक जनसभा को किया संबोधित

इसके अलावा राहुल गांधी ने जिले में आयोजित ‘मनरेगा चौपाल’ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब और मेहनतकश मजदूरों के स्वाभिमान और रोजगार का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस योजना को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी और इसे पूरी मजबूती से बचाया जाएगा।

21 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / राहुल गांधी को मिला दशकों पुराना 'खास' गिफ्ट; काफी देर तकर उलट-पलट कर देखा और हो गए भावुक

