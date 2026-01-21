राहुल गांधी को मिला दशकों पुराना ‘खास’ गिफ्ट; काफी देर तकर उलट-पलट कर देखा और हो गए भावुक

बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले के राजीव गांधी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही विभिन्न टीमों और खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने खेलों के महत्व और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की।