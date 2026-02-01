रायबरेली में मंदिर से लौट रही थी 7 सहेलियां, गंगा एक्सप्रेस-वे कार ने मारी टक्कर, चार की थम गईं सांसें

मृतकों की पहचान शालिनी (22) पुत्री जंग बहादुर, हिमांशी (23) पुत्री दल बहादुर, रश्मि (14) पुत्री रामरतन और आसमा (18) के रूप में हुई है। सभी युवतियां ग्राम पंचायत कोडर की रहने वाली थीं। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे। रश्मि की मां का रो-रोकर बुरा हाल था, वह कभी बेटी के चेहरे को सहलाती तो कभी जोर-जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती।