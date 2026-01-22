22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

Gold Market: सोना-चांदी के बढ़ते दाम से सर्राफा कारोबार संकट में, सहालग में भी बाजार सूना

Gold Price : सोना और चांदी के लगातार बढ़ते दामों ने रायबरेली के सर्राफा कारोबार को संकट में डाल दिया है। सहालग का समय नजदीक होने के बावजूद बाजार में रौनक नहीं दिख रही। महंगे भाव के चलते ग्राहक खरीदारी से कतरा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की बिक्री और मुनाफा दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

3 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Ritesh Singh

Jan 22, 2026

सहालग में भी बाजार पड़ा सूना, रोज़ बदलते दामों ने बढ़ाई व्यापारियों और ग्राहकों की चिंता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

सहालग में भी बाजार पड़ा सूना, रोज़ बदलते दामों ने बढ़ाई व्यापारियों और ग्राहकों की चिंता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Gold Price Sarafa Bazar: सोना और चांदी भारतीय समाज में केवल धातु नहीं, बल्कि परंपरा, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते हैं। खासतौर पर शादी-ब्याह और सहालग के मौसम में सर्राफा बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। सोना-चांदी के लगातार बढ़ते और अस्थिर होते भाव ने सर्राफा कारोबार को गहरे संकट में डाल दिया है। सहालग का समय नजदीक होने के बावजूद रायबरेली के सर्राफा बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।

कीमतें आम ग्राहकों की पहुंच से बाहर

रायबरेली के सर्राफा बाजार में सोना 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,07,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकी। ये दरें आम मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुंच से काफी बाहर होती जा रही हैं। जिन परिवारों ने पहले से शादी या अन्य शुभ अवसरों के लिए खरीदारी की योजना बनाई थी, वे अब या तो खरीदारी टाल रहे हैं या फिर मजबूरी में बेहद सीमित मात्रा में गहने ले रहे हैं।

सहालग में भी नहीं दिख रही रौनक

आमतौर पर सहालग के समय सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिलती है। दुकानों पर डिजाइन दिखाने, ऑर्डर बुक होने और एडवांस पेमेंट का सिलसिला तेज हो जाता है। लेकिन इस बार हालात इसके उलट हैं। दुकानों पर ग्राहक कम पहुंच रहे हैं और जो आ भी रहे हैं, वे केवल भाव पूछकर लौट जा रहे हैं। इससे व्यापारियों में मायूसी साफ झलक रही है।

व्यापारियों की घटती बिक्री और मुनाफा

स्थानीय सर्राफा व्यापारी विष्णु कुमार सोनी, अनिल सोनी और रिंकू सोनी का कहना है कि सोने-चांदी के दामों में आई तेजी का सीधा असर बिक्री पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि पहले जहां ग्राहक भारी हार, कंगन और सेट खरीदते थे, अब वे हल्के गहनों या कम वजन की ज्वैलरी तक सीमित हो गए हैं। इससे न केवल बिक्री की मात्रा घटी है, बल्कि मुनाफा भी पहले की तुलना में काफी कम हो गया है।

रोज बदलते भाव बने बड़ी चुनौती

सर्राफा व्यापार में सबसे बड़ी समस्या रोज बदलते भाव बनते जा रहे हैं। व्यापारी सुरेंद्र गुप्ता, ललित कुमार सोनी और संदीप सोनी का कहना है कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण सोना-चांदी के दाम हर दिन बदल रहे हैं। ऐसे में न तो ग्राहक स्थिर भाव पर खरीदारी कर पा रहे हैं और न ही व्यापारी जोखिम उठाने को तैयार हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह खरीदा गया माल शाम तक महंगा या सस्ता हो जाता है, जिससे घाटे का खतरा बना रहता है।

वैश्विक कारणों से बढ़ी कीमतें

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों में बदलाव, भू-राजनीतिक तनाव और निवेशकों का सोने की ओर झुकाव, इन सभी कारणों से सोना-चांदी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का असर सीधे घरेलू बाजार पर पड़ रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर

सर्राफा कारोबार से जुड़े छोटे दुकानदार इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। सीमित पूंजी में काम करने वाले व्यापारियों के लिए महंगे दामों पर माल स्टॉक करना जोखिम भरा हो गया है। कई व्यापारियों का कहना है कि यदि यही हालात बने रहे, तो छोटे सर्राफा दुकानदारों को मजबूरी में अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है या किसी बड़े कारोबारी के साथ जुड़ना पड़ेगा।

ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताएं

बढ़ती महंगाई और सोने-चांदी के ऊंचे दामों के चलते ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। अब लोग भारी आभूषणों की जगह हल्के, सिंपल और कम वजन वाले डिजाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ ग्राहक सोने की जगह चांदी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर भी रुख कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक सर्राफा कारोबार को और झटका लग रहा है।

निवेश और गहनों के बीच दुविधा

एक वर्ग ऐसा भी है जो सोने को निवेश के रूप में देखता है। लेकिन कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण वे भी फिलहाल सतर्कता बरत रहे हैं। निवेशकों को डर है कि ऊंचे दामों पर खरीदारी करने के बाद कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सर्राफा संघ की चिंता

सर्राफा कारोबार से जुड़े संगठनों ने भी मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बाजार में स्थिरता आ सके। साथ ही, छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कुछ नीतिगत कदम उठाए जाने की मांग भी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

KGMU डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ेंगी
लखनऊ
धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आरोपी पर शिकंजा और कसा, आईटी एक्ट व ब्लैकमेलिंग की धाराएं बढ़ने के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / Gold Market: सोना-चांदी के बढ़ते दाम से सर्राफा कारोबार संकट में, सहालग में भी बाजार सूना

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी के झांसे में चार साल तक यौन शोषण, वीडियो वायरल की धमकी के बाद मामला दर्ज

चार साल तक शोषण का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद मामला पहुंचा कोतवाली (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
रायबरेली

राहुल गांधी को मिला दशकों पुराना ‘खास’ गिफ्ट; काफी देर तकर उलट-पलट कर देखा और हो गए भावुक

rahul gandhi given decades old driving license of his grandfather feroze gandhi raebareli
रायबरेली

रायबरेली में राहुल-अखिलेश को INDIA का कप्तान बताने वाले पोस्टरों से सियासी माहौल गरमाया

रायबरेली में पोस्टरों से सियासी संदेश, राहुल–अखिलेश को INDIA गठबंधन का ‘कप्तान’ बताया (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
रायबरेली

राहुल गांधी को अदालत की अंतिम चेतावनी, बढ़ी मुश्किलें इस डेट तक हाजिर नही हुए, तो कार्रवाई तय

राहुल गांधी फोटो सोर्स @rahulgandhi X अकाउंट
रायबरेली

20 जनवरी को रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, जनता और कांग्रेसी नेताओं से होंगे रूबरू

रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.