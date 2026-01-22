Gold Market: सोना-चांदी के बढ़ते दाम से सर्राफा कारोबार संकट में, सहालग में भी बाजार सूना

सर्राफा व्यापार में सबसे बड़ी समस्या रोज बदलते भाव बनते जा रहे हैं। व्यापारी सुरेंद्र गुप्ता, ललित कुमार सोनी और संदीप सोनी का कहना है कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण सोना-चांदी के दाम हर दिन बदल रहे हैं। ऐसे में न तो ग्राहक स्थिर भाव पर खरीदारी कर पा रहे हैं और न ही व्यापारी जोखिम उठाने को तैयार हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह खरीदा गया माल शाम तक महंगा या सस्ता हो जाता है, जिससे घाटे का खतरा बना रहता है।