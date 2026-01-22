KGMU डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ेंगी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। जांच में डिलीट किए गए डाटा को भी रिकवर किया गया है। फोरेंसिक टीम को लैपटॉप से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो फाइलें मिली हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से पुनः प्राप्त किया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों से संपर्क करता था और दोस्ती के बाद उन्हें झांसे में लेकर निजी वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड करता था।