Lathmar Holi 2026 : वसंतोत्सव से शुरू हुआ ब्रज का 40 दिवसीय रंगोत्सव, लठामार होली की तैयारियां तेज

वसंतोत्सव के दिन ब्रज के प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी को पीतांबर (पीले वस्त्र) धारण कराए जाते हैं। मान्यता है कि पीला रंग वसंत ऋतु, ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक है। इस दिन मंदिरों की सजावट विशेष रूप से पीले फूलों, सरसों के ताजे गुच्छों और वसंत ऋतु के अनुरूप भोग से की जाती है। जैसे ही मंदिरों के कपाट खुलते हैं, पीली आभा में नहाए ठाकुर जी के दर्शन से श्रद्धालु भावविभोर हो उठते हैं। वसंत का यह दृश्य भक्तों को प्रकृति और भक्ति के गहरे संबंध का अनुभव कराता है।