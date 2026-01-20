UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, ठंड कमजोर, कोहरे में कमी, 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश

UP Weather Update: प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम के मिज़ाज में अचानक आए बदलाव ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता के चलते जहाँ एक ओर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर कोहरे के घनत्व में भी स्पष्ट कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में हल्की गिरावट संभव है, परंतु इसके बावजूद ठण्ड से मिली राहत फिलहाल बनी रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 22 जनवरी से एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है, जब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से वर्षा का एक नया दौर शुरू होकर पूर्वी क्षेत्रों तक फैलने की संभावना है।