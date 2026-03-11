UP Excise Department: यूपी में 1793 शराब दुकानों के आवंटन की ई-लॉटरी शुरू, आबकारी विभाग ने खोला ऑनलाइन पोर्टल

आबकारी विभाग द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में मदिरा दुकानों का आवंटन पारंपरिक तरीके के बजाय ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रणाली में सभी आवेदकों के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे और निर्धारित समय पर कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रक्रिया के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।