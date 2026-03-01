भारतीय नौसेना में लांस नायक आगरा निवासी पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी, UP ATS ने किया गिरफ्तार

UP ATS Arrested Indian Navy Lance Naik: उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि भारतीय नौसेना में तैनात एक जवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। एटीएस ने आगरा से उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आदर्श कुमार उर्फ लकी के रूप में हुई है। वह भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर तैनात था और केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नेवल कमांड में उसकी पोस्टिंग बताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आदर्श पर आरोप है कि वह रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील युद्धपोतों और नौसेना से जुड़ी जानकारी की तस्वीरें आईएसआई तक पहुंचा रहा था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इसके बदले उसके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे।