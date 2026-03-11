Banda News: तेज धूप का रहेगा असर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं

बुंदेलखंड के बांदा जिले में आज बुधवार को मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज पूरे दिन बारिश की संभावना नहीं है। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। वहीं शाम के समय आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, जिससे कुछ समय के लिए धूप की तीव्रता कम हो सकती है।
आज सुबह बांदा में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ेगा, धूप की तीव्रता बढ़ने लगेगी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास अधिक हो सकता है। ऐसे में बाहर निकलने वालों को धूप से बचाव करने की जरूरत पड़ सकती है।
दिनभर मौसम शुष्क रहने के साथ हल्की हवाएं भी चल सकती हैं। अनुमान है कि आज हवाओं की गति लगभग 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रह सकती है। हल्की हवाएं चलने से गर्मी के बीच थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। हालांकि दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में निकलने वाले लोगों को तेज धूप का असर झेलना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आसमान अधिकतर साफ रहेगा और मौसम स्थिर बना रहेगा।
शाम के समय आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन बादलों से बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे मौसम कुछ हद तक सुहावना लग सकता है। कुल मिलाकर आज बुधवार को बांदा में मौसम साफ, शुष्क और हल्का गर्म रहने का अनुमान है, जबकि सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बांदा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग