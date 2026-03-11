11 मार्च 2026,

बुधवार

बांदा

Banda News: तेज धूप का रहेगा असर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं

Banda Weather Today : बांदा में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह हल्की ठंडक रहेगी, जबकि दोपहर में तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी। हवाएं हल्की चलेंगी और शाम को बादलों की हल्की आवाजाही संभव है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं।

बांदा

image

Avanish Kumar

Mar 11, 2026

बुंदेलखंड के बांदा जिले में आज बुधवार को मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज पूरे दिन बारिश की संभावना नहीं है। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। वहीं शाम के समय आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, जिससे कुछ समय के लिए धूप की तीव्रता कम हो सकती है।

सुबह हल्की ठंडक, दिन में तेज धूप

आज सुबह बांदा में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ेगा, धूप की तीव्रता बढ़ने लगेगी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास अधिक हो सकता है। ऐसे में बाहर निकलने वालों को धूप से बचाव करने की जरूरत पड़ सकती है।

हवाएं देंगी हल्की राहत

दिनभर मौसम शुष्क रहने के साथ हल्की हवाएं भी चल सकती हैं। अनुमान है कि आज हवाओं की गति लगभग 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रह सकती है। हल्की हवाएं चलने से गर्मी के बीच थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। हालांकि दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में निकलने वाले लोगों को तेज धूप का असर झेलना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आसमान अधिकतर साफ रहेगा और मौसम स्थिर बना रहेगा।

शाम को बादलों की हल्की आवाजाही

शाम के समय आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन बादलों से बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे मौसम कुछ हद तक सुहावना लग सकता है। कुल मिलाकर आज बुधवार को बांदा में मौसम साफ, शुष्क और हल्का गर्म रहने का अनुमान है, जबकि सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है।

Banda News: तेज धूप का रहेगा असर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं

11 Mar 2026 05:20 am

