Banda News: तेज धूप का रहेगा असर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं

आज सुबह बांदा में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ेगा, धूप की तीव्रता बढ़ने लगेगी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास अधिक हो सकता है। ऐसे में बाहर निकलने वालों को धूप से बचाव करने की जरूरत पड़ सकती है।