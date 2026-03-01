Kanpur News: शिवालय में खिला रंगों का गुलाल, नसीम सोलंकी ने फूलों से खेली होली

इस बार की होली नसीम सोलंकी के लिए खास थी, क्योंकि उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी मौजूद थे। नसीम सोलंकी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा "पिछली बार मैं अकेली आई थी, लेकिन इस बार ये (इरफान) भी साथ हैं, तो रौनक ही कुछ और है।" उन्होंने कहा कि होली हो, दिवाली हो या छठ पूजा आप लोग मुझे बुलाते हैं, ये आपका प्यार है। चुनाव की जीत तो एक तरफ है, लेकिन आप लोगों ने जो दिल में जगह दी है, वो मेरी असली ताकत है।