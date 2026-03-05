5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: रंगों में रंगी खाकी, थानों में गूंजे होली के गीत

Kanpur Holi Celebration: होली का उत्सव सात दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन आम लोगों और जनप्रतिनिधियों ने होली खेली, जबकि दूसरे दिन शहर के विभिन्न थानों में पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर गीत-संगीत के बीच उत्साह के साथ होली का जश्न मनाया।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 05, 2026

कानपुर। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में एक दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन कानपुर की होली कुछ अलग ही पहचान रखती है। यहां होली का रंग एक दिन में फीका नहीं पड़ता, बल्कि पूरे सात दिनों तक शहर रंग और उमंग में डूबा रहता है। पहले दिन जहां आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाया, वहीं दूसरे दिन शहर के थानों में खाकी वर्दी भी रंगों में सराबोर नजर आई।

थानों में दिखा जश्न का माहौल -

कानपुर में होली के दूसरे दिन गुरुवार को थानों में पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के बीच समय निकालकर आपसी भाईचारे के साथ होली मनाई। थानों में रंग, गुलाल और मिठाइयों के साथ जश्न का माहौल देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर झूमे। कई जगहों पर डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी नाचते-गाते नजर आए तो कहीं ढोलक की थाप पर होली के फाग गाए गए।

अधिकारियों से लेकर सिपहिया तक ने मनाई होली -

थानों का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह उत्सवमय हो गया। खाकी वर्दी में सजे पुलिसकर्मी भी रंगों में भीगते दिखाई दिए। अधिकारियों से लेकर सिपाहियों तक सभी ने एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां साझा कीं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी जवानों के साथ होली खेलते हुए उन्हें त्योहार की बधाई दी और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। होली के इस उत्सव के दौरान थानों में मिठाइयां भी बांटी गईं और सभी ने मिलकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। पुलिसकर्मियों ने कहा कि सालभर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के बीच ऐसे मौके आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर देते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

होली 2024

Holika Dahan

खुल के खेलो होली

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: रंगों में रंगी खाकी, थानों में गूंजे होली के गीत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:जानिए कब से बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी

कानपुर

गाली देने से रोका तो बुजुर्ग पर टूट पड़े दबंग, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की हत्या, घर में पसरा मातम

गाली-गलौज रोकने पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या
कानपुर

Kanpur News: होली के रंग पड़े फीके, पारिवारिक कलह से आहत विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

कानपुर

Kanpur News: नशा तस्करों से सांठगांठ में चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित

कानपुर

Kanpur News: भाई दूज पर अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.