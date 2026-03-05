Kanpur News: रंगों में रंगी खाकी, थानों में गूंजे होली के गीत

थानों का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह उत्सवमय हो गया। खाकी वर्दी में सजे पुलिसकर्मी भी रंगों में भीगते दिखाई दिए। अधिकारियों से लेकर सिपाहियों तक सभी ने एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां साझा कीं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी जवानों के साथ होली खेलते हुए उन्हें त्योहार की बधाई दी और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। होली के इस उत्सव के दौरान थानों में मिठाइयां भी बांटी गईं और सभी ने मिलकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। पुलिसकर्मियों ने कहा कि सालभर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के बीच ऐसे मौके आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर देते हैं।