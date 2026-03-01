Kanpur News: नशा तस्करों से सांठगांठ में चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित

पुलिस आयुक्त ने बताया कि शहर में गांजा, स्मैक, चरस सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और बीट पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर तस्करों को संरक्षण न दिया जाए।इसी क्रम में कुछ पुलिसकर्मियों के तस्करों से संबंध होने की शिकायतें मिली थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में पनकी चौकी इंचार्ज श्रवण कुमार तथा तीन मुख्य आरक्षियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। निलंबित मुख्य आरक्षियों में सचेंडी थाने में तैनात जितेंद्र प्रताप सिंह, काकादेव थाने के रंजीत कुमार शर्मा और पुलिस लाइन के कमलकांत शामिल हैं।