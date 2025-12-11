Chennai Bio-mining: 48.41 लाख टन कचरा हटाकर 100 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अनुसार, पेरुंगुडी डंपयार्ड जो 250 एकड़ क्षेत्र में फैला है, वहां 225 एकड़ में करीब 27.50 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा था। यहां 2022 में 350.65 करोड़ रुपए की लागत से छह पैकेज के तहत बायोमाइनिंग कार्य शुरू हुआ। अब तक 26.35 लाख मीट्रिक टन कचरा हट चुका है और 94.29 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की जा चुकी है। शेष कचरा हटाने का कार्य अभी भी जारी है।