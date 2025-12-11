IIT Madras Quantum Communication Hub: भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तैयार

डीएसटी सचिव अभय करंदीकर ने बताया कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश में कुल चार हब स्थापित किए गए हैं, जिसमें आइआइटी मद्रास का यह हब सबसे अधिक वित्तपोषित है। उन्होंने कहा कि भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना है, लेकिन क्वांटम संचार में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखता है। अब तक आठ स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल चुकी है और आगे और स्टार्टअप्स को भी सहायता दी जाएगी।