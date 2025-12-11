11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

IIT Madras Quantum Communication Hub: भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तैयार

आइआइटी मद्रास ने क्वांटम संचार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव अभय करंदीकर ने चेन्नई स्थित आइआइटी मद्रास रिसर्च पार्क में राष्ट्रीय क्वांटम संचार हब का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह पहल डीएसटी के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत की गई, जिसका उद्देश्य भारत में क्वांटम-सिक्योर संचार तकनीकों को बढ़ावा देना है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 11, 2025

Prof-V-Kamakoti-L-Director-IIT-Madras-interacts-with-Prof-Bhaskar-Ramamurthi-R-Chairman-Hub-Governing-Board-during-the-inauguration-

डीएसटी के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चेन्नई में क्वांटम संचार हब का उद्घाटन, स्टार्टअप्स को मिलेगा समर्थन

आइआइटी मद्रास ने क्वांटम संचार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव अभय करंदीकर ने चेन्नई स्थित आइआइटी मद्रास रिसर्च पार्क में राष्ट्रीय क्वांटम संचार हब का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह पहल डीएसटी के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत की गई, जिसका उद्देश्य भारत में क्वांटम-सिक्योर संचार तकनीकों को बढ़ावा देना है।

क्या है IIT Madras का Quantum Communication Hub?

इस हब को आइआइटीएम सी-डॉट संगण्य टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के नाम से स्थापित किया गया है। केंद्र का फोकस क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट-क्वांटम सिक्योरिटी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (क्यूकेडी) नेटवर्क, क्वांटम मेमोरी और रिपीटर्स, तथा सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार पर रहेगा। फाउंडेशन शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय स्तर की टेस्टबेड और डीप-टेक स्टार्टअप्स को भी समर्थन देगा।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्या पहल हो रही है?

डीएसटी सचिव अभय करंदीकर ने बताया कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश में कुल चार हब स्थापित किए गए हैं, जिसमें आइआइटी मद्रास का यह हब सबसे अधिक वित्तपोषित है। उन्होंने कहा कि भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना है, लेकिन क्वांटम संचार में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखता है। अब तक आठ स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल चुकी है और आगे और स्टार्टअप्स को भी सहायता दी जाएगी।

क्यों अहम है Quantum Communication हब?

आइआइटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी के अनुसार, उन्नत संचार तकनीकें देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी हैं। यह नया हब क्लासिकल कम्युनिकेशन, क्वांटम हार्डवेयर और क्वांटम थ्योरी के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा, जिससे अत्याधुनिक क्वांटम संचार तकनीकों के विकास में तेजी आएगी।

चेन्नई में क्वांटम टेक्नोलॉजी का भविष्य

IIT Madras का यह हब देश में क्वांटम संचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को मजबूती देगा। शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों और स्टार्टअप्स के सहयोग से भारत क्वांटम सिक्योरिटी और तकनीक में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 02:59 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / IIT Madras Quantum Communication Hub: भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तैयार

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

हृदय के बाएं निलय से दुर्लभ ट्यूमर की की-होल सर्जरी

चेन्नई

तिरूपति मंदिर में एक और बड़ा घोटाला, लड्डू के बाद अब इस चीज में धोखा

Tirupati temple dupatta scam
राष्ट्रीय

तमिलनाडु राज्यसभा चुनाव से पहले डीएमके ने बढ़ाई गठबंधन कवायद

Tamil Nadu Rajya Sabha Election
चेन्नई

मौन जीवन को मिली ध्वनि की नई आशा

चेन्नई

विपक्ष कर सकता है सीबीआइ-इडी का इस्तेमाल, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया सतर्क

mk stalin
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.