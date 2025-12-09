मौन जीवन को मिली ध्वनि की नई आशा

चेन्नई.यहां के कावेरी अस्पताल, रेडियल रोड ने श्रवण पुनर्वास के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए स्वयं को कॉक्लियर इम्प्लांट्स का उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सा दल की सहायता से यहां हाल ही में तीन जटिल शल्यक्रियाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुईं। इनमें एक वयस्क रोगी, एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बालक तथा दुर्लभ मोंडिनी विकृति वाली बालिका सम्मिलित थीं। अस्पताल के ईएनटी विभागाध्यक्ष डा. आनंद राजू, जिनके नाम 600 से अधिक सफल इम्प्लांट शल्यक्रियाएं दर्ज हैं, इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा “प्रत्येक रोगी भिन्न होता है, अतः हमारा दृष्टिकोण व्यक्तिगत और बहु-विषयक है।” इन शल्यक्रियाओं से वर्षों से मौन जीवन जी रहे रोगियों को पुनः ध्वनि का संसार मिला। अस्पताल मूल्यांकन से लेकर शल्यक्रिया, उपकरण सक्रियण, पुनर्वास और दीर्घकालिक देखभाल तक सम्पूर्ण सेवा प्रदान करता है। अस्पताल का संदेश स्पष्ट है— श्रवण हानि का अर्थ मौन जीवन नहीं, बल्कि आशा और उपचार संभव है।