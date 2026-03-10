Chennai Fire Accident: मच्छर भगाने की अगरबत्ती से लगी आग में दंपती और बच्ची की मौत

महेश्वरी सुबह करीब 4:30 बजे अस्पताल से लौटीं तो घर में धुआं भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मरैमलै नगर अग्निशमन एवं बचाव सेवा और गुडुवांचेरी पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन परिवार को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बतायाप्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार किया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए चेंगलपेट सरकारी अस्पताल भेजा गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।