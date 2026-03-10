Chennai Road Accident: मिनी लारी की टक्कर से मां-बेटी की मौत

बेटी से मिलकर लौट रहे थे मां-बेटे, बाइक फिसली तो मां की गई जान; दो अन्य हादसों में भी दो की मौत
चेन्नई के पेरुम्बाक्कम मुख्य सड़क पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, लावण्या (35) और उनकी 12 वर्षीय बेटी इनिया, जो कक्षा 8 की छात्रा थी, रोज की तरह स्कूल जा रही थीं कि तभी तेज रफ्तार मिनी लारी ने उनके दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी।
यह हादसा उस समय हुआ जब लावण्या अपनी बेटी इनिया को स्कूल छोड़ने के लिए दुपहिया वाहन से निकली थीं। घटना के दौरान, निर्माण सामग्री से भरी मिनी लारी ने पीछे से आकर उनके वाहन को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटी सड़क पर गिर गईं और लारी के पिछले पहिए उनके ऊपर से गुजर गए। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य वाहन चालकों ने हादसे के तुरंत बाद लारी चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि लावण्या ने हेलमेट पहना हुआ था और वह आमतौर पर सतर्कता से वाहन चलाती थीं। बावजूद इसके, तेज रफ्तार और लापरवाही ने दो जिंदगियां छीन लीं।
हादसे की सूचना मिलते ही पल्लीकरणै यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को तांबरम सरकारी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने फरार लारी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
