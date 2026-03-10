10 मार्च 2026,

मंगलवार

चेन्नई

Chennai में Commercial LPG Cylinder की भारी किल्लत, होटल्स पर बंद होने का खतरा

चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में होटल और रेस्तरां इस समय भारी संकट का सामना कर रहे हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अचानक रुकने से कई होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और मेन्यू में भी कटौती करनी पड़ी है।

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 10, 2026

LPG Gas Price

LPG Gas Price Hike

न्नई सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में होटल और रेस्तरां इस समय भारी संकट का सामना कर रहे हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अचानक रुकने से कई होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और मेन्यू में भी कटौती करनी पड़ी है।

Commercial LPG Cylinder सप्लाई बंद, होटल्स में मुश्किल

तमिलनाडु के होटल और रेस्टोरेंट्स इन दिनों commercial LPG cylinder की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष बताया जा रहा है, जिससे एलपीजी आयात पर असर पड़ा है।

होटल संचालकों के मुताबिक, उनके पास सिर्फ एक-दो दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है। इसी वजह से कई लोकप्रिय होटलों ने ग्राहकों के लिए नोटिस जारी कर दिया है कि अब सीमित व्यंजन ही उपलब्ध रहेंगे। होटल्स को मेन्यू में भारी कटौती करनी पड़ी है, जिससे ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है।

होटल्स एसोसिएशन की केंद्र से मांग

तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति तुरंत बहाल की जाए। अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला, तो राज्यभर में होटल और रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं।

सरकार ने घरेलू सिलेंडर बुकिंग का अंतराल भी बढ़ा दिया है, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। इसी कारण व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह रोक दी गई है। इससे न सिर्फ होटल और रेस्तरां प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हजारों कर्मचारियों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है।

क्या आगे और संकट गहरा सकता है?

यदि Commercial LPG Cylinder की सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में होटल्स का संचालन अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। होटल संचालक और ग्राहक दोनों ही सरकार से तत्काल समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

चेन्नई

चेन्नई

तमिलनाडु

