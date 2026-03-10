Chennai में Commercial LPG Cylinder की भारी किल्लत, होटल्स पर बंद होने का खतरा

तमिलनाडु के होटल और रेस्टोरेंट्स इन दिनों commercial LPG cylinder की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष बताया जा रहा है, जिससे एलपीजी आयात पर असर पड़ा है।