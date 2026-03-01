7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TN Assembly Election 2026: स्टालिन के ₹2000 के जवाब में विजय का ₹2500 वाला दांव, क्या चुनाव में काम आएगा ‘सुपर 6’ फॉर्मूला?

अभिनेता से नेता बने विजय ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई आकर्षक घोषणाएं कीं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को हर महीने ₹2500 की पेंशन देने का वादा किया गया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Mar 07, 2026

tvk chief vijay

tvk chief vijay

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के बैनर तले महिलाओं, परिवारों और बच्चों को केंद्र में रखकर बड़े-बड़े वादे किए हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मामल्लापुरम में आयोजित कार्यक्रम में विजय ने 'सुपर 6' फॉर्मूला पेश किया, जो DMK मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की योजनाओं को सीधी टक्कर देता नजर आ रहा है। स्टालिन की महिलाओं को ₹2000 मासिक सहायता के मुकाबले विजय ने ₹2500 का दांव चला है। सवाल यह है कि क्या ये वादे चुनावी मैदान में TVK को मजबूती देंगे या सिर्फ चुनावी जुमले साबित होंगे?

महिलाओं और परिवारों पर फोकस: 'अन्नापूर्णी सुपर 6' और अन्य योजनाएं

विजय ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई आकर्षक घोषणाएं कीं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को हर महीने ₹2500 की पेंशन देने का वादा किया गया है। 'अन्नापूर्णी सुपर 6' स्कीम के तहत हर परिवार को साल में छह LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, जिससे घरेलू खर्चों में राहत मिलेगी। 'अन्नन सीर' योजना में योग्य महिलाओं की शादी के लिए आठ ग्राम सोना और सिल्क साड़ी दी जाएगी। राज्य में जन्मे हर बच्चे को सरकारी स्तर पर एक सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी, जो परिवार कल्याण का प्रतीक होगी।

परिवहन और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव

'वेत्री पयानम' स्कीम महिलाओं को सभी सरकारी बसों (इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट) में मुफ्त यात्रा का अधिकार देगी, जो स्टालिन की 'विदियाल पयानम' योजना से आगे है, जिसमें सिर्फ लोकल बसें शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 'कामराज शिक्षा आश्वासन स्कीम' के तहत कक्षा 1 से 12 तक बिना ड्रॉपआउट पूरी करने पर माता-पिता को सालाना ₹15,000 दिए जाएंगे। इससे शिक्षा दर बढ़ने की उम्मीद है।

सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 विशेष टीमें गठित की जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन में स्मार्ट पैनिक बटन लगाए जाएंगे और महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए 'अंजलाई अम्मल फास्ट-ट्रैक कोर्ट' बनाए जाएंगे। मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राशन दुकानों से मुफ्त सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सरकारी विभाग बनेगा।

स्टालिन Vs विजय: चुनावी जंग की शुरुआत

विजय के ये वादे DMK की योजनाओं को चुनौती देते हैं। स्टालिन की ₹2000 मासिक सहायता और सीमित बस यात्रा के मुकाबले विजय का ₹2500 और व्यापक फ्री ट्रैवल अधिक आकर्षक लगता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 'सुपर 6' फॉर्मूला युवा और महिला वोटरों को लुभा सकता है, लेकिन अमल में लाना चुनौतीपूर्ण होगा। TVK की पहली चुनावी लड़ाई में ये वादे कितने कारगर साबित होंगे, यह समय बताएगा। विपक्षी दलों ने इसे 'पॉपुलिस्ट' करार दिया है, जबकि TVK समर्थक इसे 'क्रांतिकारी' बता रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ आ गया है।

ये भी पढ़ें

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शती: संविधान की आत्मा और अंतिम छोर के आदमी की पीड़ा का दस्तावेज
ओपिनियन
Karpoor Chandra Kulish Birth Centenary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 10:53 pm

Hindi News / National News / TN Assembly Election 2026: स्टालिन के ₹2000 के जवाब में विजय का ₹2500 वाला दांव, क्या चुनाव में काम आएगा ‘सुपर 6’ फॉर्मूला?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘PM मोदी ने देश से किया विश्वासघात’: राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- तबाही हो सकती है

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

रसोई गैस ₹60 महंगी होने के बाद क्या अब पेट्रोल-डीजल की बारी? जानिए क्या है सरकार का प्लान

Petrol-Diesel
राष्ट्रीय

UPSC topper interview: छत्तीसगढ़ी कोसा साड़ी पहनकर UPSC का इंटरव्यू देने पहुंची थीं IPS दर्शना, पैनल ने पूछी इसकी खासियत, किए 30 सवाल

UPSC topper interview
कोरीया

RRB NTPC Graduate Level Exam 2026: परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, यहां करें डाउनलोड

RRB NTPC Graduate Level Exam 2026
राष्ट्रीय

‘हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं’, अमेरिका के 30 दिन के ऑफर पर भारत का करारा जवाब

India Russia oil imports
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.