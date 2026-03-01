TN Assembly Election 2026: स्टालिन के ₹2000 के जवाब में विजय का ₹2500 वाला दांव, क्या चुनाव में काम आएगा ‘सुपर 6’ फॉर्मूला?

tvk chief vijay
Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के बैनर तले महिलाओं, परिवारों और बच्चों को केंद्र में रखकर बड़े-बड़े वादे किए हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मामल्लापुरम में आयोजित कार्यक्रम में विजय ने 'सुपर 6' फॉर्मूला पेश किया, जो DMK मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की योजनाओं को सीधी टक्कर देता नजर आ रहा है। स्टालिन की महिलाओं को ₹2000 मासिक सहायता के मुकाबले विजय ने ₹2500 का दांव चला है। सवाल यह है कि क्या ये वादे चुनावी मैदान में TVK को मजबूती देंगे या सिर्फ चुनावी जुमले साबित होंगे?
विजय ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई आकर्षक घोषणाएं कीं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को हर महीने ₹2500 की पेंशन देने का वादा किया गया है। 'अन्नापूर्णी सुपर 6' स्कीम के तहत हर परिवार को साल में छह LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, जिससे घरेलू खर्चों में राहत मिलेगी। 'अन्नन सीर' योजना में योग्य महिलाओं की शादी के लिए आठ ग्राम सोना और सिल्क साड़ी दी जाएगी। राज्य में जन्मे हर बच्चे को सरकारी स्तर पर एक सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी, जो परिवार कल्याण का प्रतीक होगी।
'वेत्री पयानम' स्कीम महिलाओं को सभी सरकारी बसों (इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट) में मुफ्त यात्रा का अधिकार देगी, जो स्टालिन की 'विदियाल पयानम' योजना से आगे है, जिसमें सिर्फ लोकल बसें शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 'कामराज शिक्षा आश्वासन स्कीम' के तहत कक्षा 1 से 12 तक बिना ड्रॉपआउट पूरी करने पर माता-पिता को सालाना ₹15,000 दिए जाएंगे। इससे शिक्षा दर बढ़ने की उम्मीद है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 विशेष टीमें गठित की जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन में स्मार्ट पैनिक बटन लगाए जाएंगे और महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए 'अंजलाई अम्मल फास्ट-ट्रैक कोर्ट' बनाए जाएंगे। मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राशन दुकानों से मुफ्त सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग सरकारी विभाग बनेगा।
विजय के ये वादे DMK की योजनाओं को चुनौती देते हैं। स्टालिन की ₹2000 मासिक सहायता और सीमित बस यात्रा के मुकाबले विजय का ₹2500 और व्यापक फ्री ट्रैवल अधिक आकर्षक लगता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 'सुपर 6' फॉर्मूला युवा और महिला वोटरों को लुभा सकता है, लेकिन अमल में लाना चुनौतीपूर्ण होगा। TVK की पहली चुनावी लड़ाई में ये वादे कितने कारगर साबित होंगे, यह समय बताएगा। विपक्षी दलों ने इसे 'पॉपुलिस्ट' करार दिया है, जबकि TVK समर्थक इसे 'क्रांतिकारी' बता रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ आ गया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग