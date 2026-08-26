कैलाश मानसरोवर से लौट रहे 77 तीर्थयात्री बाढ़ में लापता, सद्गुरु बोले- ‘बचाव के लिए हरसंभव कोशिश जारी है’

सद्गुरु ने कहा कि इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद लोगों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। स्वयंसेवक और सपोर्ट टीमें बचाव अभियान में मदद करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें प्रभावित इलाके तक पहुंचने और बचाव कार्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सद्गुरु ने यह भी बताया कि वह खुद इलाके में मौजूद हैं ताकि हालात में जो भी संभव हो, वह किया जा सके।