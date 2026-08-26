सूरत में बीजेपी महिला विंग की पूर्व उपाध्यक्ष की पुत्रवधू की मौत, बेटे पर उकसाने का आरोप

बीजेपी की महिला नेता शशि सिंह ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम जब वह घर लौटीं, तो उन्होंने अपनी बहू को बेडरूम में मृत पाया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने पति संजय सिंह और बेटे सौरभ को फोन किया। परिवार मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है, लेकिन बीते लंबे समय से सूरत में रह रहा है।