दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रूपये, 9 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाएगी। योजना के लॉन्च के मौके पर पहले चरण में 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत सरकार और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।