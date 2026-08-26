दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रूपये, 9 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाएगी। योजना के लॉन्च के मौके पर पहले चरण में 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत सरकार और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस आर्थिक मदद से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों, शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों में सहायता मिलेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग देना है। सरकार के मुताबिक, इससे महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी।
योजना के शुभारंभ के दौरान पात्र महिलाओं को पहले चरण में 4,000 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि अब तक 9 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बड़ी संख्या में महिलाओं का पंजीकरण इस योजना के प्रति उनके भरोसे और स्वीकार्यता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और Women-Led Development के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर और जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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