26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रूपये, 9 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च की। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रूपये भेजे जाएंगे। पहले चरण में 4,000 महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए और 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anurag Animesh

Aug 26, 2026

rekha gupta

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाएगी। योजना के लॉन्च के मौके पर पहले चरण में 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत सरकार और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रूपये

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस आर्थिक मदद से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों, शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों में सहायता मिलेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग देना है। सरकार के मुताबिक, इससे महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी।

पहले चरण में 4,000 महिलाओं को मिले स्वीकृति पत्र

योजना के शुभारंभ के दौरान पात्र महिलाओं को पहले चरण में 4,000 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि अब तक 9 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बड़ी संख्या में महिलाओं का पंजीकरण इस योजना के प्रति उनके भरोसे और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और Women-Led Development के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर और जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें।

कार्यक्रम में कई बड़े नेता रहे मौजूद

दिल्ली लक्ष्मी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 08:41 pm

Published on:

26 Aug 2026 08:19 pm

Hindi News / National News / दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रूपये, 9 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कैलाश मानसरोवर से लौट रहे 77 तीर्थयात्री बाढ़ में लापता, सद्गुरु बोले- ‘बचाव के लिए हरसंभव कोशिश जारी है’

Kailash Mansarovar Pilgrims, Sadhguru, Nepal Tibet Flash Flood, Kailash Yatra, Sadhguru Isha Foundation, 77 Pilgrims Missing, Tibet Flash Flood, Gyirong Flood, Nepal Flood,
राष्ट्रीय

Surat Crime News

BJP Leader Family Case
राष्ट्रीय

Balrampur News: बांध का लीकेज ठीक कराने 22 फीट गहरे पानी में उतारा गया गांव का राजकुमार, कहा था- 5000 रुपए देंगे, हुई मौत

Rajkumar drowned in dam
बलरामपुर

नेपाल में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी अपील, नेपाल एम्बेसी का भी आया बयान

Nepal Flood news
राष्ट्रीय

चीन के बांध से भारत-नेपाल में आ रही बाढ़? अब भूकंप का भी बढ़ा खतरा, क्या कह रही ताजा रिपोर्ट?

Brahmaputra river
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.