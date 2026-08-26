नेपाल में बाढ़: चंद सेकेंड में बह गई इमारतें और पुल, 105 भारतीय टूरिस्ट लापता, बाढ़ के सामने आए वीडियो

'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरुंग के अनुसार, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सालेतार, शांतिबाजार, पारेबेसी और त्रिशूली सहित करीब एक दर्जन बस्तियां इस आपदा की चपेट में आई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए दिल दहला देने वाले वीडियो में कीचड़ से भरा पानी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और मकानों को बहाकर ले जाता दिख रहा है। एक वीडियो में एक पक्का पुल महज 30 सेकेंड में बीच से टूटकर पानी के प्रचंड वेग में बह गया। वहीं, एक अन्य वीडियो में जलमग्न बसों के पास एक मां अपनी लापता बेटी की तलाश में बिलखती नजर आई।