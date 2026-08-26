पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, दो महिलाओं समेत 6 की मौत, 3 घायल

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुंछ डॉ. परवेज खान ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) के जरिए मिली थी। इसके बाद 108 एंबुलेंस सेवा, अतिरिक्त एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन संसाधनों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मोहम्मद शफीक पुत्र मोहम्मद शफी, नजाकत हुसैन पुत्र मोहम्मद शरीफ, शहराज अहमद पुत्र शमशदीन, मुसरत नाज पुत्री लियाकत हुसैन, मोहम्मद फासिद पुत्र मोहम्मद रशीद और जुल्फत बी पत्नी मोहम्मद अमीन के रूप में हुई है। सभी मृतक सेरी चौहाना के निवासी बताए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच थी। छहों शवों को जिला अस्पताल लाया गया।