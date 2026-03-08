Mamata Banerjee पर राष्ट्रपति Droupadi Murmu के अपमान का आरोप

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर आदिवासी समुदाय की पहली महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। श्रीनिवासन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के मुखिया और पहले नागरिक होते हैं, ऐसे में उनके सम्मान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है।