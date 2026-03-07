7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Tamil Nadu 2030 Vision: मुख्यमंत्री स्टालिन ने पेश किया विकास का ब्लूप्रिंट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई व्यापार केंद्र में आयोजित &#8220;सपने होंगे साकार&#8221; कार्यक्रम में Tamil Nadu 2030 का विजन प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के व्यापक विकास के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों की योजनाओं का खाका साझा किया, जिसमें 2030 तक लाखों घरों और स्कूलों के निर्माण समेत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 07, 2026

MK STalin

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Photo - IANS)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई व्यापार केंद्र में आयोजित "सपने होंगे साकार" कार्यक्रम में Tamil Nadu 2030 का विजन प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के व्यापक विकास के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों की योजनाओं का खाका साझा किया, जिसमें 2030 तक लाखों घरों और स्कूलों के निर्माण समेत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं।

क्या है Tamil Nadu 2030 का विजन?

मुख्यमंत्री स्टालिन ने "आपका सपना बताइए" योजना के समापन पर बताया कि राज्य सरकार 2030 तक ग्रामीण इलाकों में 5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख नए घर बनाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा कवरेज बढ़ाने, कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान के लिए विशेष शिविर, मातृ-शिशु कल्याण के लिए नई पहल और प्रत्येक जिले में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट को पूरी तरह खत्म करने, 100% स्मार्ट क्लासरूम और 1,000 मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 90% तक पहुंचाने, एआइ लैब, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक व जैविक खेती, सिंचाई, जल प्रबंधन और किसानों को उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।

औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2030 तक तमिलनाडु को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। राज्य में 18 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। हर जिले में आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित होंगे।

मत्स्य, पशुधन और नगर विकास

मत्स्य उत्पादन को 200 टन से बढ़ाकर 400 टन करने, पशुधन की संख्या 3 करोड़ तक पहुंचाने और सभी नगर निगमों में नए सांस्कृतिक केंद्र तथा वर्षा जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। नगर प्रशासन में हरित क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन, एमएसएमई और हथकरघा उद्योग के विस्तार पर भी जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि "तमिलनाडु 2030" के माध्यम से राज्य के नागरिकों के सपने साकार करने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Budget 2026: सीएम स्टालिन ने की केंद्र से फंडिंग की मांग
चेन्नई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

07 Mar 2026 04:26 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Tamil Nadu 2030 Vision: मुख्यमंत्री स्टालिन ने पेश किया विकास का ब्लूप्रिंट

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

‘सहमति वाले रिश्तों में बलि का बकरा बनते हैं युवा लड़के’, हाई कोर्ट ने पोक्सो केस में युवक को किया बरी

Madras High Court
राष्ट्रीय

Chennai में फर्जी Doctor गिरफ्तार: होम्योपैथी डिग्री पर एलोपैथी इलाज

Crime News: दुबई से रायपुर में चला रहे ऑनलाइन सट्टा, मास्टरमाइंड अब भी शहर में सक्रिय
चेन्नई

साहुकारपेट में प्रवासियों ने मनाई Holi

Holi, chennai
चेन्नई

Chennai में दो Bank को 24 घंटे में Bomb Threat, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

big news bomb threats to several noida schools sparking panic during cbse exams
चेन्नई

तमिलनाडु में तय हुआ सीट फॉर्मूला: कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, DMK की अगुवाई में 21 दलों का गठबंधन

Tamil Nadu Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.