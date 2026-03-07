Tamil Nadu 2030 Vision: मुख्यमंत्री स्टालिन ने पेश किया विकास का ब्लूप्रिंट

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट को पूरी तरह खत्म करने, 100% स्मार्ट क्लासरूम और 1,000 मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 90% तक पहुंचाने, एआइ लैब, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक व जैविक खेती, सिंचाई, जल प्रबंधन और किसानों को उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।