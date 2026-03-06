6 मार्च 2026,

शुक्रवार

चेन्नई

साहुकारपेट में प्रवासियों ने मनाई Holi

चेन्नई के साहुकारपेट क्षेत्र में बुधवार का दिन रंगों और उमंग से सराबोर रहा, जब प्रवासी समुदाय ने होली का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया। रंग-बिरंगे गुलाल और संगीत के माहौल में प्रवासियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और त्योहार की खुशियां साझा कीं। साहुकारपेट में होली का विशेष उत्साह साहुकारपेट में इस वर्ष

Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 06, 2026

Holi, chennai

नंबुलियार स्ट्रीट में होली खेलते प्रवासी बंधु

चेन्नई के साहुकारपेट क्षेत्र में बुधवार का दिन रंगों और उमंग से सराबोर रहा, जब प्रवासी समुदाय ने होली का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया। रंग-बिरंगे गुलाल और संगीत के माहौल में प्रवासियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और त्योहार की खुशियां साझा कीं।

साहुकारपेट में होली का विशेष उत्साह

साहुकारपेट में इस वर्ष भी प्रवासी समुदाय द्वारा होली का पारंपरिक आयोजन किया गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों और गलियों में समूह बनाकर रंग खेलते नजर आए। सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद उठाया और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं।

सभी आयु वर्ग ने लिया भाग

होली समारोह के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर आयु वर्ग के लोग उत्सव में सक्रिय रूप से शामिल हुए। रंगों से सराबोर माहौल में सबने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के साथ प्रवासियों ने अपने घर-परिवार से दूर रहते हुए भी त्योहार का उल्लासपूर्ण अनुभव किया।

त्योहार की खास तैयारियां

साहुकारपेट में प्रवासियों ने होली मनाने के लिए खास तैयारियां की थीं। पारंपरिक तौर-तरीकों के साथ इस उत्सव की खुशियां साझा की गईं और चारों ओर हंसी-ठिठोली व संगीत का माहौल बना रहा। प्रवासियों की यह होली सामाजिक सौहार्द और रंगों की विविधता का प्रतीक बनी रही।

patrika news

Published on:

06 Mar 2026 02:15 pm

साहुकारपेट में प्रवासियों ने मनाई Holi

