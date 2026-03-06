साहुकारपेट में प्रवासियों ने मनाई Holi

होली समारोह के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर आयु वर्ग के लोग उत्सव में सक्रिय रूप से शामिल हुए। रंगों से सराबोर माहौल में सबने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के साथ प्रवासियों ने अपने घर-परिवार से दूर रहते हुए भी त्योहार का उल्लासपूर्ण अनुभव किया।