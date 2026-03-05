Chennai में दो Bank को 24 घंटे में Bomb Threat, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

12 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
चेन्नई में 24 घंटे के भीतर दो बैंकों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। राजाजी सालै स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और टी नगर की सिटी यूनियन बैंक ब्रांच को मिली धमकियों के बाद पुलिस ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
गुरुवार को चेन्नई के राजाजी सालै स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग को बम की धमकी मिलने पर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर बैंक बिल्डिंग में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बम निरोधक दस्ते ने बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम भी लग गया। सुरक्षा कारणों से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे स्थानीय यातायात भी प्रभावित हुआ।
बुधवार को भी ऐसी ही घटना टी नगर स्थित सिटी यूनियन बैंक ब्रांच के साथ सामने आई। बैंक के स्टाफ को बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर बम धमकी वाला संदेश मिला था। इस ईमेल में तीन आरडीएक्स बम रखे होने का दावा किया गया था। ब्रांच मैनेजर टीआर बालाजी ने तुरंत माम्बलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल स्क्वॉड को अलर्ट कर दिया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजी है। पुलिस फिलहाल ईमेल भेजने वाले की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों बैंकों और आसपास के इलाकों में सतर्कता और बढ़ा दी है। चेन्नई में लगातार दो दिनों तक मिली बम धमकी से शहर में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
