Chennai में दो Bank को 24 घंटे में Bomb Threat, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

गुरुवार को चेन्नई के राजाजी सालै स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग को बम की धमकी मिलने पर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर बैंक बिल्डिंग में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बम निरोधक दस्ते ने बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम भी लग गया। सुरक्षा कारणों से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे स्थानीय यातायात भी प्रभावित हुआ।