चेन्नई

अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने दी तलाक की अर्जी 

अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने चेन्नई के चेंगलपेट परिवार न्यायालय में 24 फरवरी को तलाक की अर्जी दायर की है। संगीता ने अपने आवेदन में विजय पर विवाह के विश्वास को तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाया है। दोनों की शादी अगस्त 1999 में हुई थी और उनके दो बच्चे [&hellip;]

चेन्नई

image

shivali agrawal

Feb 27, 2026

एक्टर विजय। (Photo-IANS)

अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने चेन्नई के चेंगलपेट परिवार न्यायालय में 24 फरवरी को तलाक की अर्जी दायर की है। संगीता ने अपने आवेदन में विजय पर विवाह के विश्वास को तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाया है। दोनों की शादी अगस्त 1999 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं, जैसन संजय और दिव्या शाशा। संगीता ने यह अर्जी स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दी है, जिसमें बेवफाई और क्रूरता जैसे कारणों पर तलाक की अनुमति है। उन्होंने कहा कि विजय का एक अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध है, जो अप्रैल 2021 में उनके संज्ञान में आया।

संगीता ने आरोप लगाया कि विजय का यह संबंध उनके लिए मानसिक पीड़ा और तनाव का कारण बना। उन्होंने कहा कि यह घटना विवाह के विश्वास के साथ द्रोह करने के समान है। संगीता ने अपने आवेदन में लिखा, "यहद्रोह और विवाह निष्ठा का उल्लंघन है।" उन्होंने तलाक की मांग करते हुए न्यायालय में स्पष्ट किया कि इस संबंध ने उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है।

तोड़ा है विश्वास

संगीता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि विजय का विवाहेतर यह संबंध उनके लिए न केवल दुखदायी रहा, बल्कि उनके परिवारिक जीवन में भी अस्थिरता पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 में जब उन्हें इस संबंध की जानकारी मिली, तब से वह लगातार मानसिक तनाव में हैं। याचिका में यह भी उल्लेख है कि विजय के संबंध समाप्त करने का आश्वासन देने के बावजूद वह संबंध बिना किसी पछतावे के जारी रहा। याचिका में कहा गया, "रिस्पॉन्डेंट ने संबंध समाप्त करने का आश्वासन देने के बाद भी बिना पछतावे के व्यभिचारपूर्ण संबंध जारी रखा।" इन आरोपों को आधार बनाकर संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 27(1)(ए) और 27(1)(डी) के तहत तलाक की प्रक्रिया शुरू की है।संगीता ने अपने आवेदन में कहा, "यह मेरे लिए अत्यंत दर्दनाक है और मेरे वैवाहिक विश्वास को तोड़ने के बराबर है।"

चेंगलपेट परिवार न्यायालय में संगीता के दायर तलाक की अर्जी पर आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा है। संगीता ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि विजय का व्यवहार और संबंध उनकी पारिवारिक शांति को भंग कर रहे हैं। न्यायालय में दाखिल आवेदन में संगीता ने विजय के खिलाफ आरोपों को विस्तार से प्रस्तुत किया है, जिसमें अभिनेत्री के साथ संबंध को मुख्य आधार बताया गया है।

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने दी तलाक की अर्जी 

