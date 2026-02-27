अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की पत्नी संगीता ने दी तलाक की अर्जी 

संगीता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि विजय का विवाहेतर यह संबंध उनके लिए न केवल दुखदायी रहा, बल्कि उनके परिवारिक जीवन में भी अस्थिरता पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 में जब उन्हें इस संबंध की जानकारी मिली, तब से वह लगातार मानसिक तनाव में हैं। याचिका में यह भी उल्लेख है कि विजय के संबंध समाप्त करने का आश्वासन देने के बावजूद वह संबंध बिना किसी पछतावे के जारी रहा। याचिका में कहा गया, "रिस्पॉन्डेंट ने संबंध समाप्त करने का आश्वासन देने के बाद भी बिना पछतावे के व्यभिचारपूर्ण संबंध जारी रखा।" इन आरोपों को आधार बनाकर संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 27(1)(ए) और 27(1)(डी) के तहत तलाक की प्रक्रिया शुरू की है।संगीता ने अपने आवेदन में कहा, "यह मेरे लिए अत्यंत दर्दनाक है और मेरे वैवाहिक विश्वास को तोड़ने के बराबर है।"