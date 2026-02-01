शिविर में ‘मुथु’ और ‘कावेरी’ का आगमन, वन विभाग की नई पहल से ग्रामीणों को राहत

‘मुथु’ नामक नर हाथी को स्थानीय जनता ‘अरिसि राजा’ के नाम से पुकारती थी क्योंकि उसे चावल की गंध विशेष रूप से आकर्षित करती थी। यह हाथी 14 नवम्बर 2019 को पोल्लाची के समीप अरथनारिपालयम क्षेत्र में पकड़ा गया था, जब उसने चार लोगों की जान ले ली थी, जिनमें एक आठ वर्षीय बालिका भी सम्मिलित थी। वन विभाग ने इसे वश में कर ‘मुथु’ नाम प्रदान किया।‘कावेरी’ भी पूर्व में जंगली हाथी थी। इसे 2013 में तिरुवन्नामलै जिले में चिकित्सक दल द्वारा पकड़ा गया था, जब वह छह हाथियों के समूह में विचरण कर रही थी। वन परिक्षेत्र अधिकारी के. जयचंद्रन ने बताया कि ‘मुथु’ को उन जंगली हाथियों को वापस वन में खदेड़ने के कार्य में लगाया जाएगा जो प्रायः बागानों में प्रवेश कर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं ‘कावेरी’ को इस प्रकार के कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान वन संरक्षक एवं ए.टी.आर. के फील्ड निदेशक डी. वेंकटेश के निर्देशानुसार भविष्य में और नर हाथियों को चडिवायल शिविर में लाया जाएगा।